Treni fermi a Faenza, caos in stazione: centinaia di persone in attesa dei bus sostitutivi

Situazione estremamente difficile nel Ravennate a causa del maltempo, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. La circolazione ferroviaria è ancora sospesa fra Faenza e Forlì (linea Bologna – Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna – Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza – Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara – Ravenna).

Ancora in corso l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine. Allo stato attuale, spiegano da Trenitalia, potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio e, al momento, non ci sono previsioni di riattivazione. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

È stato attivato il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo. A Faenza sono stati fatti scendere diverse centinaia di passeggeri dai treni, che hanno riempito il viale della stazione ferroviaria in attesa di poter salire su un mezzo sostitutivo. Grande affollamento quindi lungo viale Baccarini, con Polizia, Polizia locale e Carabinieri intervenuti per gestire la situazione e contenere eventuali problemi di ordine pubblico.

Disagi anche agli autobus

Start Romagna informa che, a seguito del forte maltempo che ha causato allagamenti a Faenza e nel ravennate, non è possibile garantire tutti i servizi come da programmazione. Le linee in transito possono subire ritardi e modifiche ai percorsi secondo le condizioni stradali. Verificare eventuali corse non effettuate alla pagina corse non garantite. Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi attivi nei giorni feriali con orario 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì, 8:00-14:00 il sabato. Infostart: 199115577; Whatsapp 3316566555.

