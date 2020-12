Treni commerciali: il nuovo collegamento con sosta a Lugo che snellirà il traffico su strada

Una nuova collaborazione tra Lugo Terminal e Ferrotramviaria permetterà di inaugurare l’11 gennaio 2021 un nuovo collegamento ferroviario intermodale tra Parma e Giovinazzo (Bari) che prevede anche una sosta commerciale a Lugo. Dalla Puglia le unità di carico potranno proseguire per tutto il sud Italia e sfruttare il gateway marittimo per Turchia/Grecia o più in generale per i Balcani.

Con una frequenza programmata di 3 circolazioni settimanali, che dovrebbero diventare 6 circolazioni settimanali entro giugno 2021, il treno sarà in grado di caricare containers di diverse dimensioni, casse mobili e semirimorchi con profilo sino a P400. Sarà inoltre possibile spedire rifiuti e materiale ADR/RID.



Si potranno acquistare servizi terminal to terminal, per chi possiede le proprie unità di carico, ma sarà anche possibile usufruire del servizio door to door utilizzando la flotta di container e semirimorchi di Lugo Terminal, che è anche in grado di eseguire primo ed ultimo miglio con i propri camion.

"Questo treno - affermano i responsabili di Lugo Terminal - rafforzerà ulteriormente la presenza di Lugo Terminal lungo la direttrice adriatica, contribuendo nel concreto al Green Deal promosso dalla Commissione Europea e togliendo dalla strada, una volta a regime, 14.904 camion all’anno per un risparmio di Co2 pari a 9.687 tonnellate".Da