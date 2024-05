Continuano i disagi per i pendolari: treni ancora fermi sulla linea Faenza-Marradi

Continuano i disagi per i pendolari sulla linea Borgo San Lorenzo-Faenza. Da ieri la circolazione ferroviaria è sospesa tra Marradi e Faenza per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi. E' in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Attive corse con bus tra Marradi e Faenza con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.