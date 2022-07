Treni regionali, sciopero del personale mobile Trenitalia Tper: possibili modifiche alla circolazione

La segreteria regionale Emilia Romagna di Fast e l’Rsa Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper dalle 3.30 di domenica alle 2.30 di lunedì. Sospesa invece la protesta sindacale, inizialmente proclamata con le stesse modalità, da parte delle segreterie regionali Emilia Romagna di Filt, Fit, Uilt e Orsa.

Lo sciopero, che svolgendosi in giornata festiva non prevede fasce di garanzia del servizio, può comportare modifiche alla circolazione dei treni regionali anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Proteste sindacali analoghe e della medesima durata sono state programmate anche in Toscana e Lombardia. Regolari Frecce e Intercity. Informazioni disponibili sui canali digitali di Trenitalia Tper o al personale di assistenza clienti e le biglietterie.