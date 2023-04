Treno di Dante, oltre 350 passeggeri nel primo viaggio del 2023

Un totale di 355 persone, 174 sabato 15 e 181 domenica 16 aprile, sono salite a bordo del convoglio storico "Centoporte" per la terza edizione del Treno di Dante, che ha preso il via proprio lo scorso fine settimana. I passeggeri hanno attraversato l'Appennino ripercorrendo le tappe attraversate da Dante Alighieri nel suo esilio in Romagna. Partiti da Firenze alle 8.50 e arrivati a Ravenna, i passeggeri, oltre al viaggio, hanno potuto sostare e visitare per circa un'ora e mezza le città di Faenza al sabato e di Brisighella la domenica. In occasione di questo primo doppio viaggio inaugurale della stagione 2023, il Treno di Dante ha ospitato anche la troupe Rai del Tg2 per la rubrica di viaggi e turismo “Sì, Viaggiare”.

Il progetto del Treno di Dante, sviluppato con fondi regionali da Apt Servizi Emilia-Romagna, si propone per la prima volta con una programmazione primaverile che andrà avanti fino al 14 maggio, con due corse speciali il 25 aprile ed il 1° maggio. Dopo la pausa estiva i viaggi ripartiranno dal 2 settembre al 1° novembre. In occasione del ponte del 2, 3 e 4 giugno, invece, partirà la crociera delle Città d’Arte, con tre giorni alla scoperta di Firenze, Brisighella, Ravenna, Ferrara e Bologna.