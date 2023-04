Buona partenza per il Treno di Dante: ora si guarda ai mercati esteri e al "grand tour d’Italia"

E’ andato in archivio il primo weekend del Treno di Dante. Il convoglio storico modello Centoporte ha trasportato tra sabato e domenica scorsa lungo la linea Firenze-Ravenna oltre 350 passeggeri, prevalentemente turisti italiani che hanno potuto conoscere il territorio toscano e ravennate attraverso le 19 esperienze proposte. L’offerta delle esperienze turistiche disponibili in vendita è infatti aumentata e anche la programmazione: rispetto al primo viaggio nell’estate del 2021, è stata rimodulata in funzione di un miglior approccio ai flussi turistici. Ne è dimostrazione la partenza del Treno di Dante in primavera, come afferma Davide Missiroli, uno degli organizzatori del convoglio con la startup Il Treno di Dante: “Abbiamo riscontrato una buona partecipazione in questo primo weekend, e anche per il prossimo fine settimana i numeri delle prenotazioni sono più o meno gli stessi. I turisti sono prevalentemente provenienti dal mercato italiano ma siamo stati anche a Berlino a promuovere il prodotto turistico. Al mercato europeo solitamente serve più tempo per essere informato”. Una decina di turisti stranieri comunque erano presenti nel primo weekend, e anche se in numeri modesti, il Treno di Dante ha avuto riscontri positivi anche dalla vendita di gadget, una novità di quest’anno.

Il progetto del Treno che da Firenze va a Ravenna passando per Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza ha anche un’altra caratteristica: la possibilità per gli utenti di scendere dal treno, visitare uno dei luoghi in cui il treno fa le fermate e poi, sempre con lo stesso biglietto, prendere un treno qualsiasi della linea per raggiungere le altre tappe. Non a caso una delegazione proprio nel primo fine settimana ha visitato Firenze venerdì, per poi recarsi a Borgo San Lorenzo e visitare il Museo Villa Chini, mangiare e pernottare. L’indomani la delegazione è ripartita alla volta di Brisighella e ciascuno dei partecipanti, in sella a una bicicletta noleggiata in loco ha avuto occasione di visitare l’incantevole borgo, quindi sono ripartiti sempre in treno alla volta di Faenza, hanno pranzato in un ristorante del centro storico ed hanno visitato il Museo Internazionale delle Ceramiche e le botteghe dei ceramisti pernottando poi in città. Domenica infine gli utenti hanno visitato la casa museo di Guerrino Tramonti e la Bottega Gatti in borgo, poi si sono divisi. Qualcuno si è concesso un po’ di relax in una spa e qualcun altro invece ha voluto concludere il tour visitando Ravenna. “L’intermodalità è una parola chiave di questo progetto - spiega Missiroli -, un utente con il biglietto può fare base a Brisighella, o Marradi o Faenza e oltre a usufruire delle scontistiche dedicate e delle esperienze proposte in pacchetti, può prendere gli altri treni della linea e costruire autonomamente il proprio tour”. Altrimenti è possibile affidarsi alle guide turistiche del Treno di Dante, che in occasione delle fermate prolungate il sabato a Faenza e la domenica a Brisighella accompagnano i visitatori alla scoperta delle due città.

La sfida, che al momento resta solamente una fantastica ipotesi legata ai flussi turistici, consisterebbe nell’inserirsi all’interno del grand tour d’Italia, quello che annovera le città più grandi come per esempio Bologna, Firenze, Roma e Venezia. Anche per questo, il ponte del 2, 3 e 4 giugno vedrà per la prima volta il Treno di Dante fare tappa anche a Bologna e Ferrara, in un’ottica di weekend lungo. “Sarà un modo per iniziare a guardare quel percorso - conclude Missiroli -. Il Treno di Dante però può fare davvero tutto perchè i territori lo consentono: può continuare a essere un prodotto di turismo nazionale, e potrà in futuro anche effettuare un upgrade”. I numeri sembrano dare ragione al progetto messo sui binari (anche grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione con la Fondazione Fs) dalla startup che in soli tre anni è riuscita a coinvolgere i tour operator, e a strizzare l’occhio anche al mercato estero. Il collegamento turismo-eccellenze territoriali infatti può essere ulteriormente sviluppato e proprio per questo sono previste corse speciali nei festivi del 25 aprile e del primo maggio, e fermate dedicate in occasione dell’evento ‘Made in Italy’ a Faenza, delle Feste Medievali a Brisighella, e alla Sagra delle castagne a Marradi, tra le altre.