"Treno turistico Rock, Ravenna ancora una volta tagliata fuori dal percorso"

"La società Trenitalia e Tper, sostenuta rispettivamente dalle regioni Piemonte e Emilia Romagna, ha attivato un nuovo treno denominato “Rock” in vigore da sabato 18 scorso fino all’ 11 settembre per collegare appunto i territori ai piedi delle Alpi alla riviera romagnola. Un’ iniziativa importante in grado di fare sistema fra zone geografiche diverse, proprio per valorizzare la tipicità e le peculiarità delle offerte, dei singoli prodotti e delle risorse che caratterizzano le varie località. Il treno in partenza da Torino ferma ad Asti, Alessandria, Voghera per poi arrivare a Rimini, Riccione Misano e Cattolica, ma purtroppo ancora una volta Ravenna non è tenuta in considerazione, con grave pregiudizio per le nostre offerte balneari, culturali, ambientali e gastronomiche. In altre parole Ravenna è e resta isolata da un sistema ferroviario che la stessa regione emiliano romagnola pare avere dimenticato": lo Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna.

Per l'esponente di opposizione "l’avvio del treno Rock poteva rappresentare, insomma, una buona occasione per potenziare il nostro turismo, migliorando e ampliando i collegamenti ferroviari di cui il capoluogo ravennate è, da sempre, deficitario e totalmente inadeguato. Peraltro viene spontaneo chiedersi se Ravenna non sia alla stessa stregua di Misano Adriatico (popolazione 13.187) o, ancora, la città bizantina non possieda i requisiti e l’attrattività sufficienti per fare sostare Rock per soli quindici minuti nella nostra città. Ravenna, nonostante questi miglioramenti sul piano del trasporto ferroviario, come nel caso del collegamento in oggetto, continuerà a soffrire di un perdurante cronico isolamento causa una rete ferroviaria ormai ferma ai primi del Novecento, ma certamente oggi non più adeguata", conclude Spadoni.