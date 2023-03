Trofeo di pesca sportiva al porto: accesso vietato sulla diga nord

Sabato 25 marzo va in scena il 'Trofeo Marani', manifestazione di pesca sportiva amatoriale. Per questo motivo l'Autorità portuale ha firmato un'ordinanza che dispone, per la stessa giornata, il divieto di accesso al tratto conclusivo (1200 metri) della Diga foranea Nord “Cavalcoli” del Porto di Ravenna, corrispondente all’area ricompresa tra la prima piazzola dove si trova la pala eolica e il faro finale della stessa, a partire dalle ore 15.30 fino alle ore 22.30.

Nelle giornate, negli orari e nei tratti di dighe interessate indicate è sospesa la validità di ogni altra autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale. L'ordinanza entra in vigore alle ore 14.30 del 25 marzo ed è valida fino alle ore 23.00 dello stesso giorno.