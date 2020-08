Raffiche di vento fortissime in spiaggia: si rovesciano alcune barche in mare

Grande paura nel tardo pomeriggio di venerdì in spiaggia, dove poco dopo le 18 si è alzato un vento molto forte fino che dal ferrarese si è spostata verso sud. Le raffiche di vento hanno coinvolto alcune imbarcazioni in mare che si sono rovesciate. Fortunatamente il veloce intervento della Capitaneria di Porto ha permesso di recuperare le persone in difficoltà molto velocemente.

Seguiranno maggiori informazioni

Foto Massimo Argnani