Tromba d'aria e grandinate, il Governo stanzia 4,5 milioni per il fortunale di luglio: "Fondi insufficienti"

Ieri il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 22 al 27 luglio nel territorio di varie province dell'Emilia-Romagna, tra le quali anche quella di Ravenna, dove si è abbattuto un fortunale devastante. Per far fronte alle esigenze più immediate, sono stati stanziati 4.500.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

"Accolgo volentieri la notizia (alla buon ora, mi sento di aggiungere), ma uno stato di emergenza che dovrebbe presupporre grande tempestività di intervento e che arriva ad un mese e mezzo dai fatti pare quasi un ossimoro - commenta critico il sindaco di Alfonsine, una delle zone più colpite dal tornado, Riccardo Graziani - In ogni caso meglio tardi che mai, in quanto la mancata dichiarazione dello stato di emergenza stava creando molteplici problematiche, formali e sostanziali. E non ha consentito di avere aiuti più consistenti nella immediatezza dei fatti. La circostanza che, pur a distanza di oltre quaranta giorni dai fatti, sia stato finalmente disposto quello stato di emergenza nazionale sollecitato per settimane consente per lo meno di uscire da quella totale incertezza in cui i cittadini e gli amministratori locali hanno dovuto operare in queste settimane".

"Spero vivamente che le tempistiche per gli atti attuativi (quelli, per capirci, che consentiranno di procedere ai rimborsi per famiglie ed imprese) abbiano cadenze più brevi e ci sia una discontinuità rispetto a come si è operato fino adesso - conclude Graziani - Immagino anche che quella indicata (4,5 milioni per le province dell'Emilia Romagna) sia davvero solo uno stanziamento iniziale: per capirci e giusto per fare un grossolano esempio, basterebbero due/tre imprese alfonsinesi duramente colpite per coprire questa cifra".