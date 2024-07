Stabilimento balneare devastato dalla tromba marina: chiringuito spazzato via, volano lettini e ombrelloni

Drammatica mattinata per i titolari dello stabilimento balneare Federico di Punta Marina, che questa mattina è stato devastato da una tromba marina formatasi all'alba, poco prima delle 7, è che è passata vicinissima alla spiaggia. Il forte temporale ha colpito buone parti della costa, ma nello specifico all'altezza del bagno Federico si è formata la tromba marina che ha causato danni enormi.

Nelle foto e nei video pubblicati dai titolari sui social si vede la scena di devastazione: le raffiche di vento hanno fatto volare lettini, ombrelloni, distrutto sede, poltrone e tavolini, portando via la copertura del gazebo e le reti dei campi, facendo crollare dei pali e "spazzando" via un chiringuito in spiaggia. I titolari sono già al lavoro per ripristinare la struttura, ma i danni sono ingentissimi.

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 3 luglio, alla mezzanotte di domani, giovedì 4, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 90, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 3 luglio, è in vigore l’allerta 89, sempre gialla per temporali.

