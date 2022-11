Troppe chiusure in centro storico, Medri (Lega): "Agire prima che Bagnacavallo si svuoti completamente"

"La situazione è grave: altre due attività entro fine mese chiuderanno i battenti e questo non può lasciare l'amministrazione indifferente". A dirlo è Denny Medri, capogruppo Lega in Consiglio Comunale a Bagnacavallo. "Negli ultimi mesi hanno chiuso definitivamente 5 attività ed entro fine mese ne chiuderanno altre due. Questo evidenzia una grande sofferenza che non può e non deve passare inosservata - dice il consigliere - Il Comune rappresenta l'istituzione più vicina ai cittadini ed è necessario che si faccia portavoce delle loro problematiche, stimolando in ogni modo possibile la ripresa dell'economia del territorio".

"Per questo, come Lega, abbiamo deciso di presentare un ordine del giorno a sostegno delle attività locali in cui impegnamo il sindaco e la giunta ad attivarsi presso le istituzioni chiedendo con urgenza un supporto concreto nei confronti del sistema di piccole/medie imprese presenti nel territorio e di concordare, unitamente alle associazioni di categoria, nuove azioni per rivitalizzare il centro storico - conclude Medri - Mi auguro che questo oggetto possa riscontrare un voto favorevole da parte di tutto il Consiglio Comunale, superando le divisioni partitiche".