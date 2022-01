Troppe file per i tamponi: apre un nuovo punto drive through al Cmp

A partire da mercoledì pomeriggio è operativo un altro punto drive through nell’area di parcheggio del Cmp di Ravenna per l’esecuzione di tamponi nasofaringei. Il nuovo punto, resosi necessario per alleggerire il carico di lavoro e i tempi di attesa del drive al Pala De Andrè, sarà rivolto agli studenti della scuola primaria e agli operatori socio-sanitari che effettuano i consueti screening, su programmazione del Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl.

A differenza del drive through del Pala De Andrè, in questa nuova postazione l’esecuzione del tampone non avverrà in auto. E’ stato infatti allestito uno spazio dotato di punti riscaldati, per consentire l’accesso e il percorso a piedi delle persone, al termine del quale verrà effettuato il tampone. L’area del Cmp è dotata di ampio parcheggio e gli accompagnatori potranno trovare spazio per sostare con la propria auto.

Il punto sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 14 alle 19. Si ribadisce ancora una volta che l’accesso diretto non è consentito. Solamente le fasce sopra citate, su programmazione del Servizio di Igiene Pubblica, potranno accedere per l’effettuazione del tampone.