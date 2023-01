Troppe rinunce di proprietà di cani e gatti, i volontari del canile: "Adottare responsabilmente"

Ormai sono quotidiane le telefonate di chi, anche pochi mesi dopo l’adozione, contatta l’Associazione Clama Ravenna - i volontari che si occupano di incentivare le adozioni degli ospiti del canile di Ravenna - lamentando di non poter più tenere con sé il gatto o il cane di famiglia; giovani o anziani, di taglia grande o piccola, gli animali devono essere allontanati da casa con la massima urgenza.

"Esclusi rarissimi motivi di comprovata necessità, nella maggior parte dei casi si pretende di “scaricare” il proprio animale come una vecchia ciabatta o un elettrodomestico fuori uso - spiegano da Clama - Spessissimo si tratta di cani, anche di grossa taglia, che non hanno mai potuto apprendere le normali basi di convivenza con umani o con altri cani, per cui trovare nuova adozione diventa impresa non difficile, ma disperata. A volte il cane di famiglia finisce in canile, a volte per fortunate combinazioni si riesce a trovargli una nuova casa, e in questo caso l’associazione si impegna in un più o meno lungo percorso di affiancamento con la nuova famiglia, in modo da rendere meno traumatico il cambio di vita. Solitamente è necessario l’intervento di un educatore per garantire un percorso che nessuno in precedenza aveva considerato necessario. Adozioni irresponsabili, regali per il bambino, affidi fai da te o svolti da persone incompetenti o inadeguate al compito; fattori che, combinati alla grave crisi economica, mettono in pericolo cani e gatti, invece di garantire loro una vita serena. Chi vuole sbarazzarsi del proprio animale si illude che sia sufficiente comporre il numero di un’associazione perché, magicamente, compaia una nuova famiglia a rimediare i loro errori di leggerezza ed egoismo. Non è così. La situazione è estremamente grave, è difficile trovare adottanti seri e responsabili: riceviamo pochissime telefonate per ogni appello, e di queste spesso nessuna porta ad un’adozione".

Quando esistono le condizioni, i volontari si impegnano a garantire una passeggiata al cane di anziani o di persone in momentanea difficoltà; "ma non è pensabile che si possa risolvere il problema solo con la forza di pochi attivisti - continuano i volontari - In caso di difficoltà economiche, se si appura che l'animale è comunque amato e seguito, la nostra associazione offre supporto e sconti sulle prestazioni veterinarie e alimenti (a questo proposito vi invitiamo a partecipare alle raccolte cibo per animali che periodicamente vengono organizzate). Ma si tratta comunque di svuotare il mare dell’emergenza con il cucchiaino della buona volontà. Per risolvere la situazione è necessario innanzitutto un esame di coscienza prima dell’adozione di un cane, un gatto o un pesce rosso: ho abbastanza tempo da dedicargli? Posso affrontare le inevitabili spese veterinarie e tutto quello che ne consegue? Ho le condizioni logistiche necessarie per cui l'animale possa vivere in sicurezza? Sono disposto a seguire un corso di educazione, a portare fuori il cane tutti i giorni, a farlo interagire con i suoi simili? Se la risposta è sì, non acquistate: decine di cani e gatti languono in canili e gattili o presso le abitazioni private delle volontarie e sapranno donarvi affetto e riconoscenza infiniti. Se anche solo una delle risposte ai precedenti quesiti è no, vi preghiamo: optate per un bel peluche. Quello, al massimo, dovrete portarlo in lavanderia e non andrà ad aumentare le file di disperati senza futuro... Non è obbligatorio vivere con un cane, un gatto o un coniglio, ma è obbligatorio avere cuore e cervello per garantirgli un futuro di benessere in famiglia; un futuro che non si limiti a due mesi o due anni, ma che significa per sempre".