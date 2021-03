Troppi casi di Covid a Longastrino: continua lo screening gratuito di massa

"Una prima valutazione dei dati (attualmente in divenire) pare portare a conclusioni più rassicuranti rispetto a quanto preventivabile. In ogni caso, prudenza impone di avere un quadro completo della situazione prima di trarre esiti affrettati"

Nella frazione di Longastrino, tra Alfonsine e Argenta, si sono registrati molti casi di positività al Coronavirus negli ultimi giorni. Per questo motivo, con Ausl Ferrara in accordo con Ausl Ravenna e i medici di base, lunedì si è deciso di eseguire due giorni di screening di tamponi rapidi gratuiti.

"Molte sono state, sia lunedì che martedì, le adesioni alla possibilità di sottoporsi a tampone - spiega il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani - Peraltro, una prima valutazione dei dati (attualmente in divenire) pare portare a conclusioni più rassicuranti rispetto a quanto preventivabile. In ogni caso, prudenza impone di avere un quadro completo della situazione prima di trarre esiti affrettati".

L'iniziativa di screening gratuito è stata prorogata di una ulteriore giornata: pertanto, anche mercoledì è possibile fare il tampone dalle 8.30 alle 16.30, a libero accesso, sempre per tutti i residenti di Longastrino (indipendemente dal fatto che risiedano in territorio argentano o alfonsinese), nonché per i familiari di bimbi frequentanti la locale scuola dell'infanzia. I tamponi saranno eseguiti presso la scuola materna di Longastrino in via XI Aprile 1945 8/A. E' necessario presentarsi con la tessera sanitaria e non occorre nessuna prescrizione.