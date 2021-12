Troppi contagi: accesso limitato ai visitatori nelle strutture sanitarie

Visto lo scenario di aumento dei casi, per la diffusione della variante Covid Omicron, in un atteggiamento di massima attenzione e precauzione per le prossime settimane - e in linea con il recente atto regionale sul rafforzamento delle misure organizzative per la gestione dell'attuale fase epidemica - la direzione dell'Ausl Romagna ha ritenuto di limitare l'accesso alle strutture sanitarie da parte di visitatori, anche se provvisti di certificazione verde Covid (il Green Pass).

L'accesso verrà pertanto consentito solo ad accompagnatori-visitatori-caregiver di pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell'art 3,comma 3, della legge n.104 del 1992), di minori di 18 anni e di casi selezionati in particolari situazioni, secondo le modalità previste nelle richiamate determinazioni e prevedendo, comunque, l'esecuzione di un tampone rapido nei contesti a maggior rischio.