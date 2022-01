Troppi contagi, rinviata la Fiaccolata per la pace a Russi

Visto l'andamento dei contagi della pandemia da Coronavirus sul territorio ravennate, e considerata l'intenzione di organizzare una iniziativa il più possibile partecipata e serena, il sindaco Valentina Palli in accordo con i referenti dell'iniziativa, ha ritenuto opportuno posticipare la Fiaccolata per la Pace programmata per sabato 8 gennaio 2022 a data da destinarsi.