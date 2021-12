Troppi contagi: salta il concerto di Capodanno in piazza a Faenza

Il Comune di Faenza, in accordo con il Mei e la Casa della Musica, ha deciso di annullare il concerto di Capodanno della band faentina Onde Radio e il tradizionale brindisi di mezzanotte sotto la Torre dell’Orologio. In questo momento in cui i contagi continuano a salire e in cui viene chiesto a tutti di proteggersi ed essere prudenti, gli organizzatori hanno ritenuto questo evento, capace di radunare centinaia di persone, troppo rischioso per la salute e la sicurezza dei partecipanti.

La decisione è arrivata dopo aver sentito il parere delle autorità competenti, allo scopo di salvaguardare la salute dei faentini, evitando assembramenti e allineandosi alla medesima scelta di altri comuni limitrofi. Ad oggi resta confermato l’appuntamento del 5 gennaio con la tradizionale Nott de Bisò, che prevederà l’accesso contingentato a piazza del Popolo e una programmazione ridotta, senza rogo del Niballo e musica live.