Troppi corrieri in centro storico: si mappano i varchi per coprirli con le telecamere anche in uscita

Troppi corrieri in pieno giorno nel centro storico di Ravenna, persino fermi davanti alla tomba di Dante. Nel question time in Consiglio comunale, tra gli altri argomenti sollevati oggi, anche la richiesta da parte del consigliere Daniele Perini, capogruppo della Lista De Pascale sindaco, di affrontare con decisione "la perdurante questione dei camion dei corrieri in centro storico. È anche una questione di sicurezza - motiva - ci sono telecamere che fotografano la situazione degli ingressi e non le uscite e così ci risulta che corrieri improvvisati entrano prima delle 10, come previsto, ma poi, visto che nessuno controlla l'uscita, escono quando ne hanno voglia".

E così anche in piena estate, con tanti turisti, "ho fatto foto di più pulmini persino davanti alla tomba di Dante", denuncia Perini. Non solo: "C'è una legge dello Stato che tutela i luoghi Unesco - esorta - rispettiamola: dobbiamo liberare il centro da macchine e pulmini dei corrieri e chiudere i varchi". Infine, il consigliere avanza la richiesta diretta: "Ci sono soldi per acquistare telecamere intelligenti per verificare l'uscita di questi pulmini?".

L'assessore alla Mobilità, Gianandrea Baroncini, spiega che con la passata mediazione con le categorie si è arrivati a una ridefinizione degli orari di consegna merci e la situazione è parzialmente migliorata: "Ma permangono debolezze sui controlli automatici", riconosce. A riguardo, è stata avviata una mappatura per coprire tutti i varchi in entrata e in uscita: "Al momento - riferisce l'assessore - non abbiamo trovato finanziamenti, ma ci stiamo muovendo in questa direzione, sono 5-6 i varchi da chiudere".

In aggiunta, è stato commissionato uno studio di fattibilità per il servizio consegna merci in centro storico, "per verificare possibili soluzioni con l'uso di mezzi elettrici e favorire l'investimento da parte di un raggruppamento di soggetti privati. (Dire)