Troppi studenti sull'autobus, ragazzi lasciati a piedi. Il genitore: "Costretti a uscire dal lavoro per accompagnarli"

Continuano le segnalazioni di disservizi sull'andamento del trasporto pubblico scolastico. Dopo il problema sollevato sulle linee 140 e 141 dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che ha raccolto le segnalazioni di alcuni genitori, questa volta la protesta arriva alla nostra redazione da Madonna dell'Albero sulla corsa 159 e 159 "Agrario" che, a detta della madre di uno studente, passerebbe già pieno da Madonna dell'Albero e non riuscirebbe a portare gli studenti a scuola.

"Da inizio anno scolastico è capitato già due volte che mio figlio e altri ragazzi che da qui partono per andare all'istituto Agrario restino a piedi - racconta Elisa - La prima volta è arrivato in ritardo in classe perché io ero già andata a lavoro e sono uscita al volo per accompagnarlo. Nel secondo episodio mi ha avvertito presto del fatto che l'autobus fosse pieno e che non sarebbero saliti e sono uscita per tempo. Ho accompagnato lui e altri ragazzi. Sono almeno 4 o 5 gli alunni che da qui partono per raggiungere quella scuola".

Ai ragazzi, sottolinea Elisa, viene spesso ricordato che possono spezzare il viaggio e cambiare autobus in stazione. "Il problema è che quando si arriva in stazione - prosegue - i mezzi preposti per il cambio sono altrettanto pieni e i ragazzi corrono il rischio, comunque, di restare a piedi". La donna sottolinea che questo disservizio si presenta a ogni inizio anno e "il fatto che già dai primi giorni di scuola un autobus non si fermi e lasci a piedi i ragazzi è impensabile. Mi vien da dire - riprende Elisa - che Start sia molto veloce ad alzare i prezzi di biglietti e abbonamenti, ma non lo è altrettanto quando deve risolvere i problemi".

Sul caso è intervenuta anche l'azienda di trasporto pubblico locale Start Romagna con una nota.