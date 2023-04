Il 5 aprile i tecnici della ditta Velocar, incaricata dell’intervento, installeranno una nuova stazione per il controllo elettronico della velocità sulla Casolana. La postazione verrà posizionata sul lato sinistro, in corrispondenza del KM 2+174 della SP306 "Casolana". La postazione sarà in grado di rilevare la velocità su entrambe le corsie di marcia, quindi dei mezzi che marciano sia lato Bologna che lato Faenza. Il lavori di installazione saranno completati in un'unica giornata. Una volta fatte le verifiche funzionali verrà comunicata con ampio anticipo la data ufficiale di attivazione.