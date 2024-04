'Troppo tardi per tornare indietro?', il progetto sulla sicurezza stradale arriva a scuola

Nella giornata di oggi nell’Aula Magna dell'Itip Bucci di Faenza ha fatto tappa il progetto "TTPTI?, ‘Troppo tardi per tornare indietro?’", iniziativa promossa dalla Polizia Locale di Ravenna, finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga, e selezionata a livello nazionale per il coordinamento e il monitoraggio del contrasto degli incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol e dall'assunzione di stupefacenti.

Mutuando dai videogiochi il linguaggio dell’interattività, TTPTI? si rivolge ai giovani. Una piattaforma online (www.troppotardipertornareindietro.it) ospita il progetto, sotto forma di video, che racconta la storia di cinque amici tra i 17 e i 22 anni che trascorrono insieme una serata in discoteca, trovandosi poi a dover fare delle scelte: consumare o rifiutare alcolici e sostanze stupefacenti; tornare a casa in sicurezza o affidarsi al fato. La stessa serata è narrata da punti di vista differenti, e ha snodi, svolgimenti e finali diversi, per far comprendere allo spettatore che ognuno è padrone del proprio destino e che bisogna usare sempre la testa. Sul sito l’utente potrà interagire con le storie, scegliendo il personaggio protagonista, gli snodi narrativi e i differenti finali.

Questa mattina il progetto è stato presentato alle quinte classi dell'Itip Bucci di Faenza di via Nuova dove erano presenti oltre ai rappresentanti dell’istituto scolastico, anche quelli della Polizia Locale di Ravenna, dell’Unione della Romagna Faentina, di Carabinieri, Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Con loro un rappresentante dell'amministrazione comunale di Faenza. Agli studenti sono stati mostrati due video con finali differenti che hanno poi potuto votare optando per una narrazione piuttosto che per un’altra.

“Con questo progetto - sottolineano dall’amministrazione comunale - continua il percorso di formazione e sensibilizzazione per chi si si mette in strada con qualsiasi veicolo, dalla bici ai mezzi a motore per rendere i giovani consapevoli della responsabilità e delle regole da mantenere per la sicurezza propria e quella altrui. Questa iniziativa si aggiunge ai progetti messi in campo dalla Polizia Locale dell'Unione, l’ultimo in ordine di tempo, 'Sentirsi in strada' che si è recentemente concluso e che ha portato il personale della polizia dell’Unione, con lezioni teoriche e prove pratiche, a incontrare centinaia di studenti per sensibilizzarli sui temi della sicurezza stradale”.