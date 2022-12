Trovano un portafoglio con 500 euro e lo restituiscono: era lo stipendio di una donna ucraina fuggita dalla guerra

Un bellissimo regalo di Natale. Giovedì mattina la Polizia locale di Ravenna ha restituito alla legittima proprietaria un portafoglio smarrito, contenente circa 500 euro, rinvenuto mercoledì sera in piazza del Popolo dai volontari dell’Associazione nazionale carabinieri. La somma era il frutto del lavoro di una donna ucraina di 39 anni, da poco in Italia, fuggita dal proprio paese d’origine a causa della guerra. Commossa del lieto fine della vicenda, la donna ha accolto questo gesto come un inaspettato regalo di Natale.