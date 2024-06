Singolare episodio questa mattina in via Paurosa a Lugo, poco dopo le 11. Due operatori addetti alla raccolta rifiuti porta a porta stavano lavorando svuotando i vari bidoni, quando uno dei due ha notato che nel fosso lungo la strada c'era qualcosa. Avvicinandosi, i due si sono resi conto che si trattava di una donna, all'apparenza incosciente. I due lavoratori hanno provato a svegliarla, allertando al contempo il 118 giunto sul posto con un'ambulanza.

Sul luogo dello strano rinvenimento è arrivata in breve anche la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna, per capire cosa fosse successo. Vicino alla donna non c'erano veicoli o segni di incidente. Nel frattempo la donna si è svegliata, pur risultando molto confusa. È stata portata in ospedale, dove è risultata positiva al test alcolimetrico. Alla fine il tutto è risultato meno grave di quanto si pensasse inizialmente: si è trattato "solo" di un brutto episodio di ubriachezza.

