Ex pallavolista trovata morta nel letto, arriva l'autopsia: sarebbe morta a causa di un attacco cardiaco

Un attacco cardiaco legato a pregresse patologie. Questa, secondo i primi risultati dell'autopsia, sarebbe la causa di morte di Paola Bolognesi, l’ex pallavolista 61enne di Bagnacavallo trovata morta il giorno della Vigilia di Natale nella sua abitazione dal marito, il 54enne Miguel Soto di origine cubana, cuoco stagionale in riviera.

Per il risultato definitivo occorrerà attendere due mesi, dal momento che il medico legale incaricato dal Pm Raffaele Belvederi si è preso sessanta giorni di tempo per depositare la perizia fatta ieri; ma a questo punto lo scenario di un decesso naturale si impone a tutte le altre ipotesi. Presto sarà quindi fissata la data dei funerali, che inizialmente erano stati previsti per il 27 dicembre e poi sospesi per consentire l'autopsia.

Il marito della defunta, Miguel Soto Romero, resta al momento indagato a piede libero. Ieri l'uomo, in collegamento con la trasmissione di Canale 5 'Pomeriggio Cinque', si è difeso e ha spiegato di essere estraneo alla morte della moglie.