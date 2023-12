Trovata morta nel letto, il marito in tv ricostruisce l'ultima sera insieme: "Non le avrei mai fatto del male" - VIDEO

"Mi dispiace per tutto quello che sta succedendo in questo momento. Quella sera abbiamo mangiato insieme con suo babbo, lei ha fatto una telefonata alla persona al telefono ha detto “ci vediamo dopo”. Io sono andato nel mio letto, dormivamo in letti differenti perché lei dormiva con il suo cane. La mattina lei faceva la camminata con il suo cane, ma quella mattina non è andata: allora sono andato io nella sua stanza e lei era dura, ho chiamato il 118 e l’ambulanza è venuta subito, poi sono venuti i Carabinieri che mi hanno detto che quando l’hanno girata aveva sangue in bocca".

Queste le parole di Miguel Soto Romero, marito di Paola Bolognesi, l’ex pallavolista 61enne di Bagnacavallo trovata morta il giorno della Vigilia di Natale nella sua abitazione, in collegamento in diretta nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque”, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5. L'uomo, cubano d’origine e sposato da un paio di anni con l’allenatrice di pallavolo, è attualmente indagato a piede libero per omicidio volontario.

Oggi è stata eseguita l'autopsia sul cadavere della donna. In particolare la Procura ravennate intende sgombrare il campo da ogni dubbio circa alcune ecchimosi individuate sul collo della donna: sul punto si attende la relazione conclusiva del medico legale. Nel frattempo il Pm di turno Raffaele Belvederi ha disposto il sequestro di casa, automobili e cellulari e ha già ascoltato il 54enne per ricostruire tutti i dettagli del ritrovamento del corpo della moglie, trovato nel letto con l'apparecchio per misurare la pressione sul comodino a fianco (la donna soffriva di un problema cardiaco).

L'uomo, che da 15 anni circa stava assieme alla moglie, ha riferito di non essersi accorto di nulla e di avere realizzato la situazione quando la sveglia ha iniziato a suonare senza che nessuno la bloccasse. "Non ho paura, voglio solo che mi spieghino cos’è successo. Io sono incapace di fare del male a Paola. In tutto il mondo lo sanno come sono io con Paola", ha detto il 54enne in diretta su Canale 5.

Durante il collegamento è intervenuto anche l’avvocato dell'indagato, Franco Randi, che ha precisato: "Lo hanno indagato perché è straniero, con un lavoro precario, poi i vicini parlano di litigi, ma non è vero niente. Io sono amico della famiglia e di Paola, e se Miguel fosse colpevole non avrei assunto la sua difesa. La Procura mi ha comunicato che il perito si è preso sessanta giorni di tempo per depositare la perizia fatta oggi, ma dai primi accertamenti pare evidente che sia una morte naturale".