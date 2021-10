Trovata morta nella sua auto: il pm chiede l'autopsia sul corpo della donna

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla tragica sorte della 44enne trovata morta all'interno della sua auto in un parcheggio di Milano Marittima. La donna, una mamma di Conselice, era scomparsa dalla sua abitazione lo scorso giovedì. Nella giornata di venerdì il suo compagno, non riuscendo in alcun modo a contattarla dato che il cellulare della donna risultava irraggiungibile, si era quindi rivolto ai Carabinieri. Sabato è giunto il drammatico ritrovamento: la 44enne era morta all'interno della sua auto ed è stata trovata con una siringa in mano.

Non si esclude per ora nessuna possibilità sulle cause del decesso, e infatti è stato aperto dalla Procura un fascicolo contro ignoti. La pm di turno Angela Scorza ha già deciso di procedere con l'autopsia per chiarire innanzitutto cosa abbia portato alla morte della donna, che è stata trovata chiusa nella sua vettura con le chiavi all'interno. Disposti anche l'analisi dei tabulati telefonici del cellulare della 44enne e l’esame sulla siringa, per stabilire se la vittima fosse sola al momento della morte o se il decesso sia giunto a causa di un gesto volontario.