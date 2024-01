Macabra scoperta a Faenza: mentre passeggia con il cane trova un cadavere nel fiume

Macabro ritrovamento mercoledì mattina a Faenza. Il cadavere di un uomo è stato rivenuto nel letto del fiume Lamone in via Renaccio, dove attualmente sono in corso i lavori per la ricostruzione del muro arginale. Ad accorgersi della presenza di un corpo nei pressi del Lamone è stata una donna, che stava passeggiando con il suo cane e che ha subito dato l'allarme.

Sul posto le ricerche sono state portate avanti dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme alla Polizia di Stato e ai soccorsi del 118. I pompieri hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a riva, dove il medico ha constatato il decesso. La scientifica ha fatto ulteriori accertamenti in attesa dell'arrivo del medico legale, che da una prima constatazione ha escluso l'ipotesi di morte violenta, non avendo trovato sul corpo segni di colluttazione.

Foto Massimo Argnani



Sembrerebbe esclusa anche l'ipotesi suicidio, mentre si propende per la morte accidentale. Attorno a mezzogiorno, infatti, i familiari di un uomo di circa 70 anni hanno avvisato le forze dell'ordine spiegando che il loro parente, che era solito fare lunghe passeggiate, era uscito di casa ma non vi aveva più fatto ritorno. E l'uomo scomparso potrebbe proprio essere il cadavere recuperato, che indossava vestiti da trekking.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del riconoscimento ufficiale. Del caso è stato avvisato il pm di turno, Monica Gargiulo.