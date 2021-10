Trovato in auto con la droga: in casa aveva piante e fiori di cannabis

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne italiano per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Lunedì mattina, in viale Randi, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha controllato un’auto sulla quale viaggiavano due persone. Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato sotto al sedile del passeggero - il 30enne - un barattolo di vetro contenente circa sei grammi di fiori di cannabis.

Il controllo è proseguito nell’abitazione del 30enne, perquisita dagli agenti della volante e della Sezione antidroga di Ravenna, al termine della quale sono stati sequestrati 200 grammi di fiori di cannabis essiccati, quattro piante di cannabis dell’altezza di circa tre metri di cui una già tagliata, undici rami con foglie di cannabis, un bilancino di precisione e quattro contenitori di fertilizzante per la coltivazione.

Il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il 30enne disponendo nei suoi confronti, in attesa del processo, la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Ravenna, con il divieto di allontanarsi dalla propria residenza dalle 19 alle nove della mattina.

A carico del conducente, anch'egli un 30enne italiano, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 0,6 grammi di marijuana e per questo motivo gli è stata contestata la violazione amministrativa con ritiro della patente di guida.