Trovato senza sensi in acqua, morto un anziano turista in spiaggia

Un anziano è morto sabato mattina sul litorale di Lido di Classe. L'uomo, un turista di circa 70 anni, secondo le prime informazioni è stato avvistato già privo di sensi in mare davanti al bagno 24 “Korasol” di Lido di Classe. A quel punto, intorno alle 10,30, è scattato il salvataggio da parte dei bagnini, ma quando è stato portato a riva non c'è stato più niente da fare. Sul posto si è portato il personale del 118, con l'auto medicalizzata e l'ambulanza. Purtroppo non si è potuto far altro che constatarne ufficialmente il decesso. Sul posto anche la Polizia Locale.

