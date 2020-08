Trovato senza vita nel suo letto, Ravenna piange la morte di don Ugo Salvatori

Ravenna piange l'improvvisa scomprsa di don Ugo Salvatori ritrovato, nella mattinata di ferragosto, senza vita nel suo letto deceduto probabilmente a un malore che lo ha colpito nella notte. Il sacerdote era atteso per un pellegrinaggio alla Madonna di Sulo, a Filetto, e quando i fedeli non lo hanno visto arrivare sono andati a cercarlo a casa scoprendo così il decesso. Don Ugo era uno dei sacerdoti più conosciuti di Ravenna anche per la sua attività sociale che, da parroco di San Rocco, lo aveva portato a seguire la mensa dei poveri. La vita pastorale, inoltre, lo aveva avvicinato alla famiglia Ferruzzi: oltre a celebrare ogni anno la messa in suffragio di Raul Gardini aveva officiato anche il finerale di Idina Gardini.

"Carissimo don Ugo - lo ha ricordato il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale - oggi purtroppo la nostra comunità perde una guida fondamentale, che ha concretamente incarnato tutti i valori della solidarietà. Con la tua energia travolgente hai messo in campo tante di quelle iniziative che è impossibile ricordarle tutte, talvolta addirittura precorrendo i tempi e anticipando i bisogni: la mensa, che ha sfamato generazioni di persone in difficoltà, accompagnata dal servizio ambulatoriale, dalla casa di accoglienza notturna e da quella di accoglienza dei minori; il sostegno alla terza età. E ancora, la scuola per gli stranieri. Senza dimenticare l’impegno per i giovani, a partire dalla presidenza della Fondazione San Vincenzo de’ Paoli Non ti dimenticheranno la tua Roncalceci, dove sei nato, le parrocchie che hai guidato, in primis quella di San Rocco. Non ti dimenticheranno tutta Ravenna e tutti coloro ai quali hai fatto del bene. Ciao Don, oggi ci sembra incolmabile il vuoto che lasci, ma in fondo al nostro cuore sentiamo che la nostra comunità, che tu amavi tanto, saprà portare avanti il tuo testimone".

"Per l’affetto che mi lega alla sua figura, sia sul piano personale che familiare, non posso non ricordare oggi una figura che ha fatto tanto bene a Ravenna. Pastori come Don Ugo rimarranno per sempre nel segno della storia della nostra città", dichiara Mirko De Carli, dirigente nazionale del Popolo della Famiglia e capogruppo dello stesso movimento in consiglio comunale a Riolo Terme. “Non posso non commuovermi pensando al sacerdote che mi ha battezzato e che ogni anno ricordava durante la Santa Messa a loro dedicata i miei bisnonni come una famiglia devota alla parrocchia e alla Chiesa cittadina. Don Ugo ha testimoniato come la fede può e deve essere cultura e impegno sociale e le sue opere sono lì a testimoniarlo. Ravenna lo vivrà sempre come presenza incancellabile grazie ai segni buoni lasciati a tante persone che ha accolto e abbracciato nella sofferenza. Ora in cielo potrà custodirci con ancora più cura" conclude De Carli.

Il Presidente della Croce Rossa Italiana di Ravenna, Alberto Catagna, appresa la scomparsa di Don Ugo, ne ricorda la stretta collaborazione avvenuta negli anni, intensificatasi a inizio emergenza. "Questi ultimi mesi hanno visto una collaborazione senza pari di tutte le realtà pubbliche e private del territorio e con le strutture gestite da Don Ugo il sostegno è iniziato fin da subito. Condividere l'aiuto alla comunità, significa creare legame. Ciò ha significato guardare oltre alle singole appartenenze e muoversi con obiettivi comuni. A nome mio e del Consiglio Direttivo della Croce Rossa porgo un ultimo saluto affettuoso a Don Ugo, al suo impegno e alla sua progettualità che hanno caratterizzato da sempre la rete di sostegno del territorio Ravennate. Sono certo però che mai come nell'aiuto al prossimo quanto di buono fatto continui a vivere e a moltiplicarsi all'interno della comunità, e il ricordo di chi ci lascia oggi, saprà trovare memoria in tutti coloro che hanno ricevuto il bene."