Una microcamera nascosta nella t-shirt per superare l'esame della patente: scoperto e denunciato

Avrebbe ingegnato un kit per ottenere informazioni dall'esterno durante l'esame e riuscire così a superare la teoria per l'esame della patente. Peccato che durante la prova in aula era in corso un servizio di monitoraggio da parte degli agenti della Polizia di Stato, che hanno scoperto il caso.

Il kit è stato scoperto a un cittadino straniero, regolarmente soggiornante in provincia di Ravenna, e consiste in una t-shirt alla quale era stato fatto un piccolo foro all’altezza del petto e all’interno nascondeva una microcamera. A completare l’attrezzatura altri sofisticati congegni elettronici. Con questo kit l'uomo poteva così avvalersi di un “suggeritore esterno”, in grado di vedere attraverso le immagini trasmesse dalla microcamera i quiz e suggerire le risposte corrette.

L'episodio è accaduto nella giornata di venerdì nella sede della Motorizzazione Civile di Rimini. Il candidato non poteva certo immaginare che era in corso un servizio di monitoraggio da parte degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Rimini. Gli agenti, con discrezione, hanno sorvegliato lo svolgimento della prova e al termine hanno sottoposto l'uomo a un controllo, scoprendo così il sistema fraudolento.

Sono ora in corso accertamenti per individuare eventuali complicità di terze persone, e in particolare l’identità del possibile “suggeritore”, mentre l’autore del fatto, che ovviamente si è visto invalidare l’esame sostenuto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Rimini.