Arriva una mail per un succulento rimborso dell'Inps, ma è una truffa: come difendersi

Truffatori di nuovo in agguato. In questi giorni diversi cittadini ravennati si sono visti recapitare una mail a firma dell'Inps, ma proveniente da un indirizzo mail strano e sospetto. La "trappola" è molto invitante: nella mail si legge 'Gentile cliente, con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l'importo di (centinaia di euro) sulle tasse e/o contributi pagati nell'anno 2021'.

Poi parte il tentativo di truffa vero e proprio: 'Tuttavia - si legge nella mail - abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell'importo indicato tramite bonifico bancario ma l'operazione non è andata a buon fine perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti. Per completare il processo di pagamento la invitiamo a visitare il nostro sito per aggiornare le sue coordinate bancarie'.

A quel punto, cliccando sul link inserito nella mail, si rischia di restare vittime del phishing. Come sempre si raccomanda di diffidare di questa tipologia di mail provenienti da indirizzi anonimi e di non cliccare mail sui link in esse contenuti, nè tantomeno di comunicare i propri dati personali.