Chiede un prestito per curarsi, ma viene derubato per 4000 euro dai truffatori

C'è anche una persona residente in provincia di Ravenna tra i quattro truffatori che sono stati denunciati per riciclaggio dai Carabinieri di Verbania dopo aver raggirato un anziano malato. Secondo quanto ricostruito, il 70enne - residente nella provincia di Verbania - aveva cercato di ottenere un prestito di 10mila euro per pagare le spese per trattamenti sanitari a cui doveva sottoporsi.

L'uomo ha così contattato i gestori di una pagina Facebook che si proponeva per questo genere di servizi finanziari. I termini contrattuali e il tasso proposto erano particolarmente vantaggiosi, così l'anziano ha deciso di aderire all'offerta. Prima di erogare il prestito pattuito, però, gli è stato chiesto di stipulare un'assicurazione da 500 euro. L'uomo ha quindi provveduto al versamento della somma.

Con altre scuse, poi, gli sono stati chiesti altri versamenti per un importo complessivo di ben 3.500 euro. Il prestito, invece, non gli è mai stato erogato. Il 70enne allora si è rivolto ai Carabinieri di Verbania e i militari, seguendo il percorso del denaro versato, sono riusciti a risalire ai quattro indagati - oltre al ravennate, tre persone residenti nelle province di Cuneo, Modena e Treviso - che una volta ottenuti i fondi provvedevano a dirottarli verso conti correnti esteri per non essere rintracciati. I quattro, adesso, dovranno rispondere di riciclaggio.

"In tema di richieste di finanziamento - consigliano i Carabinieri - è bene rivolgersi sempre ai canali ufficiali, quali istituti di credito e finanziarie accreditate, e diffidare sempre di condizioni esageratamente vantaggiose, poiché potrebbero celare insidie quali appunto truffe".

