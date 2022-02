"Stiamo sospendendo la sua carta": la nuova truffa dell'sms della banca, come difendersi

Tanti ravennati - e non solo - in questi giorni sono stati vittima di un tentativo di frode tramite sms. Il mittente del messaggio risulta essere 'Cartabcc' e il testo dell'sms il seguente: 'Gentile cliente, stiamo provvedendo a sospendere le sue carte per mancata sicurezza 3D, onde evitare accedi: (link su cui cliccare)'. L'sms è un tentativo di truffa, si invitano pertanto tutti coloro che lo ricevono a non cliccare assolutamente sul link presente nel messaggio. Per qualsiasi richiesta di chiarimento è possibile contattare la propria banca.