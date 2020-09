"Un'offerta per assistere gli anziani": il coronavirus alimenta le truffe telefoniche

Una telefonata nella quale si chiedeva un’offerta per l’assistenza agli anziani che il Comune di Lugo avrebbe messo in atto nel corso dell’emergenza per il Covid-19. Tentativo di truffa mercoledì mattina ad un cittadino lughese. L'amministrazione comunale informa "di non aver mai contattato i cittadini a questo scopo, né chiede denaro telefonicamente. Si tratta dunque di una truffa e si invitano i cittadini a non dare alcuna somma a chi si presenta a casa o telefona con questa motivazione". Per segnalare questi episodi occore chiamare tempestivamente il 112 o il numero verde della Polizia Locale della Bassa Romagna 800 072 525.

