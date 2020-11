Truffatori in azione: false mail o telefonate dell'Inps

Truffatori in azione. L’Inps sta informando i cittadini in merito a nuovi tentativi di truffa attraverso invio di e-mail (il cosiddetto "phishing") o telefonate. In particolare l'Inps segnala che alcuni utenti hanno ricevuto un’email contenente l’invito ad aggiornare le proprie coordinate bancarie affinché l’Istituto potesse procedere con l’accredito di un fantomatico bonifico.

Un’altra modalità della quale l’Inps ha ricevuto segnalazione è una telefonata nel corso della quale un finto operatore Inps ha chiesto un incontro presso l’abitazione dell’utente per problemi inerenti la pensione. Inps invita tutti i cittadini a non dare seguito a nessuna richiesta che arrivi per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta.