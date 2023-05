Truffe e furti in abitazione, a Fusignano un incontro di informazione e prevenzione

Attenzione: l'evento è rinviato a data da destinarsi.

Giovedì alle 15 al Granaio di Fusignano, in piazza Corelli 16, ci sarà un incontro dedicato alla prevenzione di truffe e furti nelle abitazioni. Saranno presenti il sindaco di Fusignano, il questore e il prefetto di Ravenna. Si tratta di un momento di informazione voluto per divulgare consigli e buone pratiche per prevenire tentativi di furto e di truffa ai danni in particolare di anziani e persone sole. A tale proposito, si ricorda che è sempre disponibile il vademecum predisposto dalla Polizia locale della Bassa Romagna e disponibile sul sito LaBassaRomagna.it. La serata è organizzata dalla Questura di Ravenna in collaborazione con il Comune di Fusignano e le associazioni di volontariato. L'ingresso è libero.