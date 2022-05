Telefonate, sms e mail truffa dalla banca: come difendersi dalle frodi informatiche

Attenzione ai tentativi di frode attuati con telefonate, mail e sms. Nell'ultimo periodo si segnalano tentativi di frodi informatiche attraverso la ricezione di sms con mittente La Cassa di Ravenna. Tali messaggi sono opera di malfattori estranei alle banche del gruppo. E' bene diffidare da tali messaggi e non dare corso ad alcuna azione.

Si raccomanda di non entrare mai nell’Internet Banking da link ricevuti via e-mail, sms o chat, di non comunicare a nessuno le credenziali o i codici via telefono, sms, email o messaggi istantanei e di custodire le proprie credenziali con la massima cura. Per qualsiasi dubbio o informazione contattare la propria filiale o il numero verde 800513328.