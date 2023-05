Il pilota dell'Alpha Tauri Yuki Tsunoda ripulisce il fango di Faenza

La scuderia di F1 Alpha Tauri con sede a Faenza nella zona industriale non è stata toccata dall’alluvione. Nei giorni precedenti alla calamità il team si stava preparando a disputare il Gp ‘di casa’, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Già da lunedì però era stata disposta l’evacuazione dai paddock del circuito in riva al Santerno e nelle ore successive visto l’aggravarsi della situazione meteorologica era stato annunciato il definitivo rinvio della corsa. In quel momento alcuni componenti dello staff e della squadra alloggiavano all’Hotel Vittoria in Corso Garibaldi nel centro di Faenza.

Proprio lì la notte di martedì ha iniziato a defluire l’acqua del Lamone che dal lungo fiume è arrivata copiosa alle mura, quindi in Corso Saffi, quindi in via Fadina e in via della Croce, e infine in Piazza San Francesco fino a Corso Garibaldi di fronte all’albergo seguendo il reticolo viario del centro città. Circostanze che hanno fatto emergere il giorno seguente i gravi danni subiti dai residenti a causa di cantine allagate, ingressi e pian terreni distrutti dalla corrente e la strada irriconoscibile con cassonetti divelti e traghettati dall’acqua, fango, rifiuti e oggetti di ogni genere per strada.

Mercoledì e giovedì con lo scolo e la rimozione dell’acqua i titolari delle attività e i residenti hanno iniziato a darsi da fare per ripristinare velocemente tutto, aiutati da decine di volontari che hanno raggiunto la zona per prestare il loro aiuto. Tra questi, e come tantissimi in tutta la Romagna nelle numerose zone colpite dall’alluvione, anche il pilota dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda, che assieme ad alcuni componenti dello staff senza dire niente si sono rimboccati le maniche della tuta con i loghi della scuderia e scoponi e pale in mano hanno iniziato ad aiutare i residenti a rimuovere il fango.

Un moto di attenzione e di solidarietà che, come detto, ha coinvolto trasversalmente tanti in queste ore e che nel caso di Tsunoda in molti hanno apprezzato non solo perchè rientra nella cultura e nell’educazione di cui il Giappone è a pieno titolo un esempio mondiale, ma perché per i faentini si è trattato di un gesto di grande attenzione nei confronti della città. E in questo, ultimo atto di molti altri progetti che coinvolgono la città, l’Alpha Tauri e il suo pilota hanno conquistato una pole position che umanamente vale molto più di una gran premio vinto.