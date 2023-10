Si rompe un tubo, i lavoratori respirano polvere di cemento: operaio salvato dai colleghi

Infortunio sul lavoro alle Bassette venerdì mattina, in via Manlio Monti. Attorno a mezzogiorno, in una ditta che lavora il cemento, nei pressi di alcuni silos si è verificata la rottura di un tubo dal quale è fuoriuscita polvere di cemento. Nell'infortunio sono state coinvolte quattro persone che hanno respirato la polvere, due delle quali trasportate dal 118 - intervenuto con due ambulanze - all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità.

In particolare uno dei due feriti più gravi era rimasto bloccato dalla polvere di cemento che lo aveva "sepolto" fino al bacino; fortunatamente il lavoratore è stato portato in salvo da alcuni operai, che si sono prodigati per aiutarlo rischiando la loro stessa vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che stanno operando bagnando il cemento per limitare la fuoriuscita della polvere di cemento, che in un primo momento è stata trasportata verso nord dal vento. Presenti anche il personale di Arpae, i Carabinieri e la Polizia locale di Ravenna, che stanno indagando sul caso per capire cosa sia successo.