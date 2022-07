Tubo rotto nella strada del centro, Hera: "A breve la riparazione, c'erano altre situazioni più urgenti"

Un lettore di RavennaToday aveva segnalato il ritardo nella riparazione di un tubo del servizio idrico rotto in via Zanzanigola, nel centro di Ravenna. Un problema segnalato nella giornata di venerdì. Lunedì arriva la risposta di Hera: "La segnalazione era stata presa in carico dal servizio e la riparazione dell’allacciamento (collegamento fra la condotta e le utenze private) sarà eseguita nella mattinata di martedì".

"Questa gestione efficiente e responsabile dell’infrastruttura si deve tradurre, sul piano operativo, in una definizione delle priorità degli interventi basata sulla rilevanza del lavoro in relazione alle altre situazioni in corso - precisa Hera in risposta alla critica - In quest’ottica più ampia, la riparazione del guasto segnalato è stata presa in carico e regolarmente calendarizzata. La sua risoluzione, tuttavia, è stata procrastinata per consentire alle squadre operative di intervenire in situazioni più urgenti ed impattanti in termini di dispersione idrica, che nel caso in questione risultava alquanto modesta".

La società aggiunge inoltre "che i tecnici del Gruppo Hera sono sempre e costantemente impegnati nelle operazioni di manutenzione, potenziamento e rinnovo delle reti idriche, che nella sola provincia di Ravenna si estendono per quasi 6.000 km: 4.000 km di reti acquedottistiche e 1.900 km di reti fognarie, in modo da offrire a famiglie e imprese il più alto livello di servizio possibile". Si ricorda infine che è sempre attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.