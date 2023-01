In mare sfidando il freddo con i travestimenti più bizzarri, non tradisce le attese il "Tuffo della Befana"

Divertimento e goliardia in una nuova location. Non ha assolutamente tradito le attese il rito de il 'Tuffo della Befana' che è ritornato, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, venerdì 6 gennaio 2023, per festeggiare in modo simpatico la Festa dell'Epifania. Quest’anno la novità è che il tradizionale evento si è svolto nella Riviera dei Pini a Tagliata di Cervia dopo il passaggio di consegne dai bagnini, Bruno Borghetti e Alessandro Scarpellini, i quali avevano ideato l’evento – facendolo crescere negli anni – nella spiaggia di Pinarella.

Alle 15 il momento clou con i temerari e goliardici tuffatori, con travestimenti o in pigiama, che si sono tuffati in mare sfidando il freddo. Terminato il tuffo tanti riconoscimenti per il gruppo più numeroso, i tuffatori provenienti da lontano, le maschere più simpatiche, per far proseguire un pomeriggio all'insegna del divertimento.