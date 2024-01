I coraggiosi nuotatori mascherati sfidano il freddo per il Tuffo della Befana 2024

Tantissimi impavidi, come da tradizione, per il Tuffo della Befana 2024 organizzato dalla Proloco Riviera dei Pini a Cervia. L'evento, originariamente previsto per il 5 e 6 gennaio, è andato in scena domenica 14 gennaio a causa del meteo avverso. Decine e decine i nuotatori coraggiosi, mascherati nei modi più insoliti, che hanno sfidato una giornata freddissima tuffandosi nell'Adriatico ghiacciato.

Le offerte libere raccolte durante il Tuffo della Befana 2024 saranno integralmente devolute all’associazione no Profit Auxilia, organizzazione che ha dimostrato un impegno straordinario nel gestire il doposcuola presso la scuola primaria A. Manzi di Tagliata di Cervia.