Dorita, un tumore incurabile a soli 33 anni e la lista di desideri per il suo compleanno: "Vorrei viaggiare, sposarmi ed essere felice"

Avete mai visto il film 'The bucket list', tradotto in italiano con il titolo 'Non è mai troppo tardi'? E' la storia di un magnate d'industria e di un umile meccanico - interpretati da Jack Nicholson e Morgan Freeman -, entrambi malati terminali, che si trovano a condividere la stessa stanza di ospedale, dove compilano una lista di cose da fare - una "bucket list", appunto - prima di morire (se non lo avete mai visto, ve lo consiglio caldamente).

A inizio estate vi abbiamo raccontato la storia di Dorita, 32enne originaria di Castellammare di Stabia, e della sua compagna Ester Sanna Ferraiolo , 33enne ravennate. Le due vivono a Londra, dove Dorita sta facendo dentro e fuori dagli ospedali dopo che l'anno scorso le è stato diagnosticato un tumore per il quale, al momento, non esiste cura ufficiale. Per questo Ester ha deciso di tentare di aiutare la compagna lanciando una raccolta fondi. La gara di solidarietà è stata incredibile, tanto che - grazie anche a una donazione da 50mila euro della Fondazione Cassa di Ravenna - in poco tempo le due donne hanno raggiunto la cifra di 100mila euro.

In occasione del compleanno di Dorita - che proprio oggi, 5 settembre, compie 33 anni - la sua fidanzata ha voluto farle un piccolo regalo di compleanno dedicandole un articolo e condividendo la sua "bucket list", la lista dei desideri che Dorita vorrebbe esaudire, proprio come nel film. "Ho pensato che le farebbe tanto bene essere sommersa d’amore nel suo giorno speciale - spiega Ester - Le auguro che, contro ogni statistica, possa festeggiare tanti altri compleanni".

Nella lista dei desideri di Dorita al primo posto, naturalmente, troviamo il "guarire dal cancro e avere accesso a possibili interventi, se si raggiunge la remissione in cui speriamo tanto, e terapie sperimentali da cambiare tempestivamente". Da poco, infatti, Dorita ha dovuto cambiare terapia perchè non rispondeva più a quella alla quale si stava sottoponendo. Poi, si legge ancora nella lista, poter acquistare "medicinali, integratori, trasporti da e per l'ospedale" e "avere il supporto dei familiari a Londra dove stiamo affrontando tutto da sole". Tutte cose che non dovrebbero mai trovarsi nella lista di desideri di una donna di appena 33 anni.

Poi, finalmente, troviamo cose più "allegre", che chiunque potrebbe inserire nella propria lista di sogni da realizzare: come il "viaggiare alla scoperta di nuovi posti quali Cappadocia, Parigi, Indonesia, Giappone, le meraviglie del mondo e altre destinazioni" o il "partecipare a concerti musicali di Ed Sheeran, Beyonce, Rihanna, Mariah Carey, Christina Aguilera e Britney Spears". Ma anche "cenare nei ristoranti di Londra dove ha sempre desiderato andare", "raggiungere il suo peso ideale", "vedere spettacoli teatrali", "fare uno sport estremo", "vedere l'aurora boreale" e, infine, "sposarsi, costruire una vita felice e una casa insieme" insieme al suo amore Ester.

Chiunque voglia aiutare Dorita a esaudire uno dei suoi desideri può farlo con una donazione su Gofound me (gofundme.com/regaliamounfuturoadorita), Paypal (https://www.paypal.me/estersannaferraiolo?locale.x=en_GB) o con un bonifico con queste coordinate: Beneficiario: Ester Sanna Ferraiolo; IBAN: GB95 REVO 0099 7069 8139 22; BIC/ SWIFT: REVOGB21; Causale: Donazione Dorita Delle Donne. Nel caso associazioni e fondazioni o banche desiderassero unirsi, il fondo su cui poter donare ha i riferimenti nome banca: La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A; nome conto: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA – RACCOLTA FONDI DORITA DELLE DONNE; IBAN – IT55L0627013100CC0000294559; SWIFT/BIC – CRRAIT2RXXX; causale: Donazione Dorita Delle Donne.

Dorita ed Ester