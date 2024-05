Turismo accessibile: parte un questionario per gli operatori del settore

Tutti gli operatori turistici della costa ravennate sono chiamati a partecipare alla campagna di rilevazione avviata il 14 febbraio scorso dalla Regione Emilia-Romagna, e finalizzata a raccogliere informazioni relative alle caratteristiche delle strutture e dei servizi turistici, nell’ambito del progetto per il turismo accessibile "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me". Tale rilevazione, effettuata tramite la compilazione di un apposito questionario da parte degli operatori turistici, ha il duplice obiettivo di semplificare il reperimento delle informazioni necessarie ai turisti con bisogni particolari per poter scegliere la propria vacanza e di promuovere l’offerta turistica già esistente sul territorio in grado di soddisfare tutte le tipologie di clientela.

Le informazioni raccolte tramite il questionario confluiranno infatti automaticamente su una sezione dedicata del portale EmiliaRomagnaTurismo, fungendo al contempo da vetrina per gli operatori e da motore di ricerca per i turisti con disabilità o altre condizioni che richiedono attenzioni particolari (allergie alimentari, avanzato stato di gravidanza, neonati). Il questionario rileva informazioni riguardanti le caratteristiche di strutture ricettive e di altre strutture di interesse, dei servizi sanitari/sociali, del tempo libero e altri servizi utili disponibili sul territorio (ad esempio guide/accompagnatori speciali, officine per la riparazione di veicoli, esperienze e attività, noleggio bici adattate, trasporti etc.).

In questa fase di sperimentazione la compilazione è aperta soltanto agli imprenditori turistici operanti nei 14 Comuni costieri (Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica) e rientranti nelle seguenti tipologie di attività: strutture ricettive, camping/villaggi, stabilimenti balneari, ristoranti musei/biblioteche e uffici IAT. Per quanto riguarda i musei, la possibilità di compilazione si estende alle strutture collocate nell’ambito delle quattro province costiere (Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena).