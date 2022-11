Turismo, l'assessore ravennate incontra i dirigenti del Bayern Monaco per promuovere la Riviera romagnola

All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, il match di Champions League fra Bayern Monaco e Inter ha fatto da cornice a un appuntamento per avviare una collaborazione sul piano turistico tra il club bavarese e la Regione Emilia Romagna. A riferirlo attraverso i social è l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini che ha incontrato l'ex calciatore Karl-Heinz Rummenigge e altri dirigenti del Bayern Monaco per "definire le strategie di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna in Baviera. La collaborazione con il club bavarese, uno dei più prestigiosi del mondo, ci consentirà di promuovere il nostro territorio ai tanti tifosi e appassionati di calcio tedeschi", ha detto l'assessore ravennate.