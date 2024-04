Turismo, Confcommercio-Ascom Cervia: "Grande soddisfazione per il ponte di Pasqua"

Risultati incoraggianti per il turismo a Pasqua. Lo afferma Federeventi che si complimenta con l’amministrazione comunale di Cervia, gli operatori economici e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi legati alla Pasqua. Diversi i riscontri positivi registrati nel fine settimana che ha dato avvio alla stagione turistica 2024. Prime presenze e primi avventori di giornata hanno potuto godere, nonostante il meteo poco favorevole, di stabilimenti balneari aperti che hanno organizzato eventi musicali, negozi aperti per lo shopping e alberghi per l’ospitalità. Una città pronta a tutti gli effetti per dare il via alla stagione 2024.

Il presidente di Federeventi Mattia Benzi ha dichiarato: "Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita di questo lungo ponte di Pasqua. Nonostante il meteo la faccia sempre da padrone gli scorsi giorni di Pasqua ci hanno regalato, dal punto di vista turistico, grandi soddisfazioni. Dalle feste negli stabilimenti balneari alla passeggiata per lo shopping fino agli appuntamenti dedicati ai più piccoli, la località ha accolto migliaia di persone confermando Cervia e Milano Marittima come meta di qualità e volta a un turismo sano. Ne scaturisce un valore aggiunto in termini di attrattività e appeal della località tali da produrre riflessi positivi anche sull’economia locale nel suo complesso. Tanti eventi, privati e pubblici, hanno reso la località attrattiva e divertente garantendo sicurezza e ospitalità. Due elementi importanti che contraddistinguono il nostro territorio".