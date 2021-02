Turismo, Corsini: "Protocollo d'intesa per un servizio metropolitano ferroviario tra Ravenna e Rimini"

La Regione lavora alla ripartenza del turismo su più fronti, dai finanziamenti alla promozione passando per le infrastrutture. L'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, durante un incontro all'istituto alberghiero di Rimini, ha annunciato infatti un nuovo strumento di finanziamento in collaborazione con la Bei, la Banca europea degli investimenti, e alcuni istituti di credito per mettere in campo "prestiti ventennali per le strutture ricettive con contributi a fondo perduto da parte della Regione, una novità importante dal punto di vista di una politica industriale per il settore - sottolinea l'assessore - Sono molto fiducioso nonostante tutto e capisco le ansie e la grande preoccupazione delle imprese turistiche", argomenta sottolineando che serve quella "strategia finora mancata".

Il ministero del Turismo è per ora "una scatola abbastanza vuota", servono "politiche e risorse". Sul fronte della promozione, entra nello specifico, la Regione metterà in campo una serie di iniziative sui media nazionali che accompagni la riattivazione delle prenotazioni e diretta "prevalentemente, anche se non esclusivamente, sul mercato italiano". Tra gli interventi strutturali, prosegue, fondamentale il sostegno all'aeroporto di Rimini, anche con i 12 milioni di aiuti di Stato autorizzati dall'Unione europea. Ma "tutta la mobilità è un tema decisivo": da qui il progetto di restyling della statale Adriatica e il protocollo d'intesa per un servizio ferroviario metropolitano tra Rimini e Ravenna.

Per la riqualificazione urbana dei lungomare delle città costiere la Regione ma messo sul piatto, ricorda, oltre 30 milioni di euro. Infine gli incentivi alle imprese: se nella precedente legislatura sono stati pubblicati due bandi da 50 milioni di euro per la riqualificazione selle strutture ricettive, "proseguiremo lungo questa strada per alzare la qualità dell'offerta", conclude Corsini. (fonte Dire)