Turismo, inaugurata a Milano Marittima la prima 'Welcome Room' della regione

Taglio del nastro per la Welcome Room di Milano Marittima, il nuovo ufficio informazioni ed accoglienza turistica. Venerdì mattina l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Massimo Medri e il presidente della Fondazione Cervia In per il Turismo Luca Sirilli insieme a tutto il comitato di gestione con la benedizione di Fra' Luca Volontè, parroco moderatore nella parrocchia Stella Maris di Milano Marittima, hanno ufficialmente aperto al pubblico la struttura.

Digitale, interattiva e multimediale la sala è in viale Matteotti, all’altezza di piazzale Napoli, nel tratto di maggior flusso ed a pochi passi dal centro della cittadina marittima. La struttura cervese è la prima inaugurata in regione e rientra nella nuova configurazione degli Uffici di Informazione Turistica individuata dalla delibera regionale 2188 del 2022 che comprende gli IAT digitali con totem e piattaforme multimediali, Welcome Room (self info-point) e IAT diffusi.

“La Welcome Room di Milano Marittima è stata realizzata in tempi record dalla Fondazione Cervia In, l’ente di promozione turistica della città che si occupa anche della gestione degli uffici turistici, dichiara il presidente Luca Sirilli, dopo l’approvazione da parte del Comune di Cervia alla fine del mese di gennaio. Un vero e proprio lavoro di squadra che ha coinvolto molte realtà del territorio. Sviluppata sul disegno dello studio di architettura Fantini è stata seguita nella sua realizzazione dalla consigliera della Fondazione Roberta Lega.”

La parte esterna è stata curata con delle composizioni floreali, che rientrano nel progetto Giardini Fioriti, dalla Proloco di Milano Marittima. All’ingresso un qrcode, realizzato e donato alla città dalla Fondazione Ravenna Antica, ed un totem interattivo attivo tutti i giorni h24 guidano i visitatori in un viaggio multimediale tra le pagine del nuovo portale turistico della città Cervia Discover Riviera.

All’interno della sala, che sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 19 nei weekend di maggio poi dal mercoledì alla domenica fino al 9 di giugno e quindi tutti i giorni fino al 31 dicembre, 2 grandi pannelli touch screen permettono una navigazione tra le attività ricettive e commerciali e la possibilità di scoprire le peculiarità e le esperienze da vivere nel territorio. Attrezzata come una vera e propria lounge area, totalmente arredata con materiali ecosostenibili, dove i turisti possono sfogliare in assoluto relax i cataloghi ed il materiale informativo presente, ha anche uno spazio bimbi interamente disegnato dagli scenografi di Mirabilandia.